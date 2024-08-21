Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 21 августа повысилась более чем в 3 раза

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 21 августа составляет 828,4 рубля за тонну против 257,3 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, после трехнедельного снижения она повысилась в 3,2 раза.

Пошлина на ячмень осталась нулевой, на кукурузу - выросла в три раза, до 1 тыс. 033,6 рубля с 344,5 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,5 за тонну на пшеницу ($214,8 неделей ранее), $180,9 - на ячмень ($179,8), $205,2 - на кукурузу ($203,1).

Эти ставки будут действовать по 27 августа включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Киргизский Керемет банк временно прекратил денежные переводы через банки РФ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей

ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей

Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

"Мосбиржа" планирует оспаривать санкции США

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Правительство вывело из-под курсовых экспортных пошлин газетную бумагу

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд

Миллиардер Эдгар Бронфман собрался купить Paramount за $4,3 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });