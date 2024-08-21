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РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит потенциал для удвоения товарооборота между Россией и Китаем к 2030 году при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Россия и Китай активно расширяют сотрудничество по всему спектру экономических и инвестиционных отношений, торговый оборот достиг рекордных $240 млрд в 2023 году и, согласно прогнозам, превысит этот показатель по итогам 2024 года. Такая динамика стала возможной благодаря снижению различных барьеров, переходу на взаиморасчеты в национальных валютах, доля которых сегодня превышает 90% в торговых операциях. Видим потенциал удвоения товарооборота к 2030 году при условии устранения оставшихся препятствий во взаиморасчетах между банками двух стран", - сказал Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба РФПИ.

Дмитриев напомнил, что РФПИ является наиболее активным партнером китайского бизнеса в РФ по количеству совместно реализованных проектов. В рамках инвестиционного сотрудничества фонда через различные платформы с китайскими партнерами уже реализовано 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 млрд рублей. Среди приоритетных секторов - технологии, промышленное производство, инфраструктура, логистика, сельское хозяйство.

Глава РФПИ отметил, что фонд фокусируется на удвоении портфеля российско-китайских инвестпроектов в течение ближайших 3-4 лет. С этой целью в китайском городе Харбин в мае было открыто второе представительство РФПИ в Китае, которое совместно с офисом в Пекине продолжит поиск и реализацию масштабных инвестиционных проектов с китайскими партнерами, сообщил Дмитриев.

Китай РФ РФПИ
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