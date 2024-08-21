Поиск

Доля рубля и юаня во взаимных расчетах РФ и КНР превысила 95%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая уже превысила 95%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая переговоры с премьером Государственного совета Китайской народной Республики Ли Цяном.

ЭкономикаРФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.Читать подробнее

"Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - сказал он.

Мишустин напомнил, что взаимная торговля между странами развивается опережающими темпами, в 2023 году товарооборот превысил 1,6 трлн юаней или 20 трлн рублей.

Между РФ и КНР налажена активная работа по правительственной линии. Обеспечивается системное взаимодействие пяти МПК и более 80 совместных координационных органов и структур, отметил российский премьер.

В ходе проходящей в Москве 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны намерены "сверить часы" по поводу исполнения "исторических договоренностей" лидеров двух стран, сообщил Мишустин.

КНР РФ Михаил Мишустин рубль юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

Транзит российского газа через Украину остается на максимуме - 42,4 млн куб. м

РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

РФПИ видит потенциал для удвоения товарооборота между РФ и Китаем к 2030 г.

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Qiwi снова отсрочила часть платежа в рамках продажи АО "Киви" по просьбе покупателя

Киргизский Керемет банк временно прекратил денежные переводы через банки РФ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

Сбербанк с 21 августа возобновит выдачи кредитов по госпрограмме ипотеки для ИТ

ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей

ЕК скорректировала размеры пошлин на ввоз в ЕС китайских электромобилей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });