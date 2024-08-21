Доля рубля и юаня во взаимных расчетах РФ и КНР превысила 95%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая уже превысила 95%, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, открывая переговоры с премьером Государственного совета Китайской народной Республики Ли Цяном.

"Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчетах уже выше 95%", - сказал он.

Мишустин напомнил, что взаимная торговля между странами развивается опережающими темпами, в 2023 году товарооборот превысил 1,6 трлн юаней или 20 трлн рублей.

Между РФ и КНР налажена активная работа по правительственной линии. Обеспечивается системное взаимодействие пяти МПК и более 80 совместных координационных органов и структур, отметил российский премьер.

В ходе проходящей в Москве 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны намерены "сверить часы" по поводу исполнения "исторических договоренностей" лидеров двух стран, сообщил Мишустин.