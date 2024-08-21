Китай за семь месяцев увеличил поставки чая в РФ на 17% до $32,8 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в январе-июле 2024 года экспортировал в РФ чая на $32,804 млн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($28,043 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За этот период Китай поставлял чай в 123 страны мира. Наиболее крупными покупателями являются Марокко ($123,5 млн), Гана ($95,2 млн), Малайзия ($53,1 млн), Узбекистан ($30,9 млн), Япония ($28,6 млн) и другие.

Китай также импортировал чай из РФ, но объемы существенно меньше его экспорта. В январе-июле из РФ было ввезено чая на $71,9 тыс. против $95,6 тыс. годом ранее.

Производство чая в Китае достигает 3,5 млн тонн в год.

По данным ГТУ, поставки кофе из Китая в РФ за 7 месяцев этого года выросли до $11,1 млн с $8 млн годом ранее.