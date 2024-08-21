Финансовым маркетплейсам могут разрешить выпускать ценные бумаги и продавать их

Сейчас оператор финансовой платформы по закону не может быть стороной сделки на собственной платформе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Операторы финансовых платформ смогут быть стороной сделок с собственными ценными бумагами на этих же платформах, следует из законопроекта, который подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Сейчас оператор финансовой платформы по закону не может быть стороной сделки на собственной платформе.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы, законопроект направлен в профильные ведомства на согласование.

Закон о создании в России финансовых супермаркетов ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят в 2020 году. Используя платформы, граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. "Оператор финансовой платформы не является стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы", - следует из действующего законодательства.

Подготовленный депутатами законопроект предлагает прописать исключение и разрешить операторам быть стороной финансовых сделок в отношении ценных бумаг, эмитентом которых является он сам. Одновременно предлагается разрешить зачислять средства от таких сделок напрямую на счета оператора финансовой платформы, в то время как сейчас предусмотрено их зачисление на специальный счет.

"Целью законопроекта является предоставление оператору финансовой платформы возможности выпускать собственные ценные бумаги на финансовой платформе, оператором которой он выступает. Это позволит расширить состав инструментов, предлагаемых инвесторам на финансовых платформах", - говорится в пояснительной записке.

В реестр операторов финансовых платформ ЦБ на 20 августа включено девять компаний, среди них площадки ПАО "Московская биржа", АО "ВТБ регистратор", маркетплейсы "Сравни.ру" и "Банки.ру", АO "Открытый финансовый маркетплейс", АО "Финфорт МП", АО "Финансовая платформа", АО "Единые финансовые решения", АО "Универсальные финансовые технологии".