Квалифицированным инвесторам упростят доступ к финансовым маркетплейсам

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который разрешает операторам российских финансовых платформ признавать клиентов квалифицированными инвесторами на основании их заявления, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой депутатов.

В соответствии с действующим законодательством, аналогичные полномочия предоставлены операторам по выпуску или обмену цифровых финансовых активов, а также операторам инвестиционных (краудфандинговых) платформ.

Законопроект также устанавливает: если финансовая платформа неправомерно признает кого-то квалифицированным инвестором и он совершит финансовую сделку, то платформа должна компенсировать ему реальный ущерб. Исключение составит ситуация, когда признание было сделано на основе недостоверной информации, предоставленной самим инвестором.

Согласно закону о рынке ценных бумаг, физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований: общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, составляет не менее 6 млн руб.; имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, связанный с совершением финансовых сделок; совершало сделки с ценными бумагами в количестве, объеме и в сроки, определенные ЦБ; имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификацию в сфере финансовых рынков.

"Принятие законопроекта даст возможность получателям финансовых услуг, признанными квалифицированными инвесторами, приобретать на финансовой платформе финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был направлен для получения заключения в профильные ведомства.

Комитет Госдумы активно взялся за совершенствование работы инвестиционных платформ. Так, ранее сообщалось о подготовке депутатами законопроекта, который позволит операторам финансовых платформ быть стороной сделок с собственными ценными бумагами на этих же платформах.

Закон о создании в России финансовых супермаркетов ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят в 2020 году. Используя платформы, граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

В реестр операторов финансовых платформ ЦБ на 20 августа включено девять компаний, среди них площадки ПАО "Московская биржа", АО "ВТБ регистратор", маркетплейсы "Сравни.ру" и "Банки.ру", АO "Открытый финансовый маркетплейс", АО "Финфорт МП", АО "Финансовая платформа", АО "Единые финансовые решения", АО "Универсальные финансовые технологии".