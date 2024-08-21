Долги по зарплате в РФ в июле подскочили на 30,7%, до 427,4 млн руб.

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2024 года составила 427,4 млн рублей и по сравнению с 1 июля 2024 года увеличилась на 100,5 млн рублей, или 30,7%, проинформировал в среду Росстат.

Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ в июне 2024 года сократилась на 10,8%, до 326,9 млн рублей, в мае выросла на 19,5%, до 366,5 млн рублей, в апреле сократилась на 8%, до 306,7 млн рублей, в марте - на 23,1%, до 333,3 млн рублей, в феврале выросла на 23,3%, до 433,5 млн рублей, в январе - на 1,3%, до 351,5 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 192,5 млн рублей (45,0%), в 2023 году - 95,8 млн рублей (22,4%), в 2022 году и ранее - 139,1 млн рублей (32,6%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 августа составили 405,9 млн рублей (месяцем ранее - 294,9 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 августа отсутствовала (месяцем ранее - 3,0 млн рублей).

Долги бюджетов субъектов РФ составили 21,0 млн рублей (на 1 июля они равнялись 20,3 млн рублей), местных бюджетов - 0,5 млн рублей (на 1 июля - 9,2 млн рублей).