В России в августе долги по зарплате снизились на 4,6%, до 407,5 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В России просроченная задолженность по заработной плате на 1 сентября 2024 года составила 407,5 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2024 года снизилась на 19,8 млн рублей, или на 4,6%, сообщил Росстат.

В июле 2024 года просроченная задолженность по зарплатам увеличилась на 30,7%, до 427,4 млн рублей, в июне 2024 года сократилась на 10,8%, до 326,9 млн рублей, в мае выросла на 19,5%, до 366,5 млн рублей, в апреле сократилась на 8%, до 306,7 млн рублей, в марте - на 23,1%, до 333,3 млн рублей, в феврале выросла на 23,3%, до 433,5 млн рублей, в январе - на 1,3%, до 351,5 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 177,3 млн рублей (43,5%), в 2023 году - 89,3 млн рублей (21,9%), в 2022 году и ранее - 140,9 млн рублей (34,6%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 сентября составили 381,9 млн рублей (месяцем ранее - 405,9 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 сентября отсутствовала, как и месяцем ранее.

Долги бюджетов регионов составили 22,2 млн рублей (на 1 августа они равнялись 21,0 млн рублей), местных бюджетов - 3,4 млн рублей (на 1 августа - 0,5 млн рублей).