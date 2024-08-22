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ЦБ Южной Кореи сохранил ставку на уровне 3,5%, снизил прогнозы ВВП и инфляции

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд.

"Уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню, выросла, и рост национальной экономики, как ожидается, будет постепенно ускоряться, однако необходимо продолжать отслеживать будущие события", - отметил ЦБ.

Регулятор добавил, что будет оценивать подходящие сроки для снижения ставки, продолжая придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики.

Банк Кореи также понизил оценку роста ВВП страны в этом году до 2,4% с 2,5%, общей инфляции - до 2,5% с 2,6%. Базовая инфляция по-прежнему ожидается на уровне 2,2%.

Южная Корея
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