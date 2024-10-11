ЦБ Южной Кореи снизил ставку впервые с мая 2020 года - до 3,25%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, пишут Trading Economics и Financial Times. До этого ЦБ 13 заседаний подряд сохранял ставку на самом высоком уровне за 16 лет.

Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года.

Инфляция "продемонстрировала четкую тенденцию к стабилизации", рост задолженности домохозяйств замедлился, а риски на валютном рынке несколько снизились, отмечается в сообщении. Также Банк Кореи воодушевлен ожидаемым включением гособлигаций страны в расчет FTSE World Government Bond Index (WGBI).

Регулятор добавил, что будет внимательно оценивать темпы дальнейшего снижения ставки.

ЦБ считает, что темпы повышения потребительских цен останутся ниже 2% в текущем году. Прогноз на 2025 год составляет 2,1%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2% в этом и следующем году.

ВВП Южной Кореи, по оценке ЦБ, увеличится на 2,4% в 2024 году и на 2,1% в следующем году.