ЦБ Южной Кореи сохранил ставку на уровне 3,5%,

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банк Кореи сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд.

"Уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню, выросла, и рост национальной экономики, как ожидается, будет постепенно ускоряться, однако необходимо продолжать отслеживать будущие события", - отметил регулятор.

ЦБ добавил, что будет оценивать подходящие сроки для снижения ставки, продолжая придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики.

Банк Кореи также понизил оценку роста ВВП страны в этом году до 2,4% с 2,5%, общей инфляции - до 2,5% с 2,6%. Базовая инфляция по-прежнему ожидается на уровне 2,2%.