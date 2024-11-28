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Банк Кореи неожиданно снизил ставку до 3% с 3,25%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Банк Кореи снизил базовую ставку до 3% с 3,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ снижает ставку второе заседание подряд на фоне замедления инфляции и ослабления темпов экономического роста. Теперь ставка находится на минимальном уровне за два года.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали сокращения ставки в ноябре, сообщают Trading Economics и Financial Times. В октябре она была понижена впервые с мая 2020 года (до 3,25% с 3,5%), а до этого ЦБ 13 заседаний подряд сохранял ставку на самом высоком уровне за 16 лет.

ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП Южной Кореи в 2024 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,4%, в следующем году - до 1,9% с 2,1%.

Банк Кореи полагает, что потребительские цены в этом году вырастут на 2,3%, а в 2025 году темпы подъема замедлятся до 1,9%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2,2% в 2024 году и 1,9% в 2025 году.

Банк Кореи Южная Корея
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