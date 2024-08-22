"Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 2%
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" во втором квартале 2024 года сократил добычу угля на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,51 млн тонн, сообщила компания.
Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) увеличились на 15% по сравнению с первым кварталом (до 1,1 млн тонн) в связи с наращиванием производства на разрезе "Нерюнгринский".
В III квартале 2024 года на шахте имени В.И. Ленина компании "Южный Кузбасс" введена в эксплуатацию новая лава, что позволит сохранить положительную динамику в части производства и сбыта ККУ в следующем отчетном периоде, говорится в сообщении.
На рост реализации антрацита (+20%) и угля PCI (+70%) повлиял фактор складских запасов.
Показатель реализации энергетического угля снизился на 2%, несмотря на переориентацию существенных объемов с экспортных направлений на внутренний рынок. Уменьшение выпуска энергетического угля в "Якутугле" было компенсировано наращиванием производства в подразделениях "Южного Кузбасса".
Компания также обращает внимание на рост производства железной руды на Коршуновском ГОКе, что положительно отразилось на продажах данной продукции, которые увеличились почти в два раза в отчетном периоде.
Продажи кокса выросли на 13% за счет реализации накопленных складских запасов российским потребителям.
По оценкам гендиректора компании Олега Коржова, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 года.
Производство группы "Мечел" (тыс. тонн):
|Наименование продукции
|II кв. 2024
|I кв. 2024
|Динамика
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Уголь (добыча)
|2 506
|2 568
|-2%
|5 074
|4 534
|+12%
|Чугун
|791
|701
|+13%
|1 492
|1 616
|-8%
|Сталь
|886
|758
|+17%
|1 644
|1 787
|-8%
|Электроэнергия (тыс. кВт.ч)
|464 698
|555 792
|-16%
|1 020 490
|1 256 879
|-19%
|Теплоэнергия (Гкал)
|915 231
|2 028 082
|-55%
|2 943 313
|2 823 307
|+4%
Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тыс. тонн):
|Наименование продукции
|II кв. 2024
|I кв. 2024
|Динамика
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Концентрат коксующегося угля (ККУ)
|1 068
|930
|+15%
|1 998
|1 251
|+60%
|- в том числе реализация ККУ третьим лицам
|791
|657
|+20%
|1 447
|629
|+130%
|Угли PCI
|424
|250
|+70%
|674
|809
|-17%
|- в том числе реализация PCI третьим лицам
|424
|250
|+70%
|674
|809
|-17%
|Антрациты
|310
|259
|+20%
|569
|518
|+10%
|- в том числе реализация антрацитов третьим лицам
|275
|229
|+20%
|504
|457
|+10%
|Энергетические угли
|853
|869
|-2%
|1 722
|1 244
|+38%
|- в том числе реализация энергетических углей третьим лицам
|716
|742
|-3%
|1 458
|895
|+63%
|Железорудный концентрат (ЖРК)
|364
|185
|+96%
|549
|654
|-16%
|- в том числе реализация ЖРК третьим лицам
|17
|9
|+84%
|26
|13
|+98%
|Кокс
|509
|451
|+13%
|961
|1 115
|-14%
|- в том числе реализация кокса третьим лицам
|122
|110
|+10%
|232
|373
|-38%
|Ферросилиций
|19
|19
|-2%
|39
|39
|0%
|- в том числе реализация ферросилиция третьим лицам
|14
|15
|-3%
|29
|27
|+6%
|Сортовой прокат
|634
|582
|+9%
|1 216
|1 221
|0%
|Плоский прокат
|44
|88
|-50%
|132
|205
|-35%
|Метизы
|100
|103
|-2%
|203
|236
|-14%
|Кованые изделия
|3
|9
|-63%
|13
|19
|-33%
|Штампованные изделия
|15
|15
|-2%
|30
|30
|-1%
Рост реализации сортового проката во втором квартале на 9% был обусловлен сезонным оживлением в строительном секторе: увеличился объем выпуска фасонного проката на рельсобалочном стане ЧМК, продажи арматуры выросли на 5%.
Квартальное падение продаж плоского проката на 50% связано с санкционными ограничениями. Фактор внешних торговых ограничений также негативно отразился на продажах кованых изделий, которые упали на 63% по отношению к предыдущему кварталу.