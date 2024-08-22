"Мечел" во II квартале сократил добычу угля на 2%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" во втором квартале 2024 года сократил добычу угля на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,51 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) увеличились на 15% по сравнению с первым кварталом (до 1,1 млн тонн) в связи с наращиванием производства на разрезе "Нерюнгринский".

В III квартале 2024 года на шахте имени В.И. Ленина компании "Южный Кузбасс" введена в эксплуатацию новая лава, что позволит сохранить положительную динамику в части производства и сбыта ККУ в следующем отчетном периоде, говорится в сообщении.

На рост реализации антрацита (+20%) и угля PCI (+70%) повлиял фактор складских запасов.

Показатель реализации энергетического угля снизился на 2%, несмотря на переориентацию существенных объемов с экспортных направлений на внутренний рынок. Уменьшение выпуска энергетического угля в "Якутугле" было компенсировано наращиванием производства в подразделениях "Южного Кузбасса".

Компания также обращает внимание на рост производства железной руды на Коршуновском ГОКе, что положительно отразилось на продажах данной продукции, которые увеличились почти в два раза в отчетном периоде.

Продажи кокса выросли на 13% за счет реализации накопленных складских запасов российским потребителям.

По оценкам гендиректора компании Олега Коржова, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 года.

Производство группы "Мечел" (тыс. тонн):

Наименование продукции II кв. 2024 I кв. 2024 Динамика I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Уголь (добыча) 2 506 2 568 -2% 5 074 4 534 +12% Чугун 791 701 +13% 1 492 1 616 -8% Сталь 886 758 +17% 1 644 1 787 -8% Электроэнергия (тыс. кВт.ч) 464 698 555 792 -16% 1 020 490 1 256 879 -19% Теплоэнергия (Гкал) 915 231 2 028 082 -55% 2 943 313 2 823 307 +4%

Реализация готовой продукции группы "Мечел" (тыс. тонн):

Наименование продукции II кв. 2024 I кв. 2024 Динамика I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Концентрат коксующегося угля (ККУ) 1 068 930 +15% 1 998 1 251 +60% - в том числе реализация ККУ третьим лицам 791 657 +20% 1 447 629 +130% Угли PCI 424 250 +70% 674 809 -17% - в том числе реализация PCI третьим лицам 424 250 +70% 674 809 -17% Антрациты 310 259 +20% 569 518 +10% - в том числе реализация антрацитов третьим лицам 275 229 +20% 504 457 +10% Энергетические угли 853 869 -2% 1 722 1 244 +38% - в том числе реализация энергетических углей третьим лицам 716 742 -3% 1 458 895 +63% Железорудный концентрат (ЖРК) 364 185 +96% 549 654 -16% - в том числе реализация ЖРК третьим лицам 17 9 +84% 26 13 +98% Кокс 509 451 +13% 961 1 115 -14% - в том числе реализация кокса третьим лицам 122 110 +10% 232 373 -38% Ферросилиций 19 19 -2% 39 39 0% - в том числе реализация ферросилиция третьим лицам 14 15 -3% 29 27 +6% Сортовой прокат 634 582 +9% 1 216 1 221 0% Плоский прокат 44 88 -50% 132 205 -35% Метизы 100 103 -2% 203 236 -14% Кованые изделия 3 9 -63% 13 19 -33% Штампованные изделия 15 15 -2% 30 30 -1%

Рост реализации сортового проката во втором квартале на 9% был обусловлен сезонным оживлением в строительном секторе: увеличился объем выпуска фасонного проката на рельсобалочном стане ЧМК, продажи арматуры выросли на 5%.

Квартальное падение продаж плоского проката на 50% связано с санкционными ограничениями. Фактор внешних торговых ограничений также негативно отразился на продажах кованых изделий, которые упали на 63% по отношению к предыдущему кварталу.