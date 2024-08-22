EBITDA "Мечела" в I полугодии упала на 18%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Консолидированный показатель EBITDA "Мечела" за первое полугодие 2024 года сократился на 18% в годовом измерении и составил 32,8 млрд рублей, сообщила компания.

Консолидированная выручка группы выросла за отчетный период на 6% и составила 205,95 млрд рублей.

Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, в январе-июне составил 16,7 млрд рублей против убытка в 3,5 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг на конец первого полугодия увеличился на 5% по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2023 года, до 262,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 3,3х (2,9х на конец 2023 года).

Структура кредитного портфеля изменилась за счет привлечения новых кредитов в юанях и на текущий момент составляет: 83,7% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 89%.

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