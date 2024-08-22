МТС во II квартале нарастила выручку на 18,5% до 170,9 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" во II квартале 2024 года получило выручку в размере 170,9 млрд рублей, что на 18,5% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

OIBDA группы выросла на 5% год к году и составила 65,4 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 38,3%.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что в отчетном периоде выручка составит 168,4 млрд рублей, а OIBDA - 64,1 млрд рублей.

Рост выручки в компании связывают с ростом доходов всех бизнес-направлений группы. Что касается OIBDA, то сдерживающее влияние на рост показателя связано с расходами на развитие перспективных направлений.

Доходы МТС от услуг связи во II квартале выросли на 6% до 115,1 млрд рублей на фоне увеличения доходов в В2С и В2С сегментах. Абонентская база МТС в РФ составила 81,6 млн против 80,3 млн годом ранее.

Рекламный бизнес принес МТС 14,3 млрд рублей доходов, что на 69,6% выше показателя II квартала 2023 года.

Доходы от финтех-услуг увеличились на 53% – до 31,8 млрд рублей – за счет наращивания кредитного портфеля и увеличения комиссионных доходов.

Продажи телефонов и аксессуаров выросли на 29,4% до 12,8 млрд рублей. Количество салонов продаж сократилось год к году на 11,6% до 4 224.

Количество экосистемных клиентов МТС увеличилось на 7% и достигло 15 млн пользователей (пользователи двух и более услуг и сервисов, а также активные пользователи подписки Premium). Экосистемная выручка МТС составила 44 млрд рублей против 38,5 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль МТС снизилась на 57,2% год к году – до 7,2 млрд рублей – на фоне инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и новые направления, а также из-за процентных расходов и переоценки финансовых инструментов и деривативов.

CAPEX МТС по итогам отчетного периода вырос на 55,9% до 31,1 млрд рублей.

На 30 июня чистый долг МТС составил 424 млрд рублей, показав рост год к году на 2%. FCF без учета банковской деятельности составил 17,3 млрд рублей против 36,2 млрд рублей годом ранее.

По словам президента МТС Вячеслава Николаева, группа находится "в постоянном поиске инновационных решений, технологий, которые дополнят и усилят уже имеющийся арсенал онлайн и офлайн-сервисов".

"Мы планируем существенные инвестиции в R&D в ближайшие годы, что позволит сохранить и укрепить наше технологическое лидерство", - подчеркнул топ-менеджер.