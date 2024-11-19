МТС в III квартале нарастила выручку на 15,3%, до 180,4 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в III квартале 2024 года увеличило выручку на 15,3% год к году - до 180,4 млрд рублей, сообщила компания.

OIBDA группы выросла на 4,5% и составила 61,5 млрд рублей.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", тогда как OIBDA - ниже ожиданий рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали выручку МТС в 179,76 млрд рублей, а OIBDA - в 65,54 млрд рублей.

Динамику выручки в МТС связывают с ростом доходов всех бизнес-направлений группы.

OIBDA поддержали доходы от услуг связи и финтеха. Сдерживающее влияние на рост этого показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений, экосистему и персонал, а также единовременные расходы.

Чистая прибыль МТС в отчетном квартале составила 1 млрд рублей на фоне увеличения процентных расходов.

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