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Темпы роста ипотеки в июле снизились до 0,7% с 3,1% в июне

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в июле 2024 года замедлили рост ипотечного портфеля до 0,7% с ажиотажных 3,1% в июне, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора".

Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в 2 раза, до 356 млрд руб. с 788 млрд руб. в июне. Тем не менее сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки, отмечает ЦБ.

Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза, до 179 млрд руб. с 679 млрд руб. в июне. Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 1 июля (до отмены массовой госпрограммы), а с другой - измененная "Семейная ипотека" заработала только после 11 июля. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано, сказано в докладе.

При этом выдачи рыночной ипотеки увеличились в 1,6 раза, до 177 млрд руб. с 110 млрд руб. в июне, частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1-5 лет за счет завышения стоимости квартиры. Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании для их снижения.

Банк России
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