В России в июле ставка по ипотеке достигла 10,22%

Как отмечается в обзоре ЦБ, после завершения безадресной льготной ипотеки и отложенного вступления в силу изменений условий семейной ипотеки выдачи ИЖК по программам господдержки в июле сократились за месяц на 72,9%, составив половину (51,9%) общего объема ИЖК, или 184,5 млрд рублей (в июне - 86,4% общего объема, или 681,1 млрд рублей).

В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 млрд рублей.

Основное сокращение выдач ИЖК пришлось на рынок строящегося жилья: объем выдачи ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ) за месяц сократился на 75,3%, до 117,1 млрд рублей, объем ИЖК на цели создания ИЖС - на 31,4%, до 65,7 млрд рублей. В результате в июле на строящееся жилье было предоставлено немногим более половины ИЖК (51,3%).

Средневзвешенная ставка по ИЖК в июле выросла до 10,22% (максимум с июля 2019 года - 10,23%) после снижения в июне до минимальных за полтора года (с декабря 2022 года) 7,57%, что связано со значительным увеличением - до 48,2% с 13,6% - доли рыночных кредитов, ставки по которым не субсидируются государством.

На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также стала выше показателя июня: 12,5% против 9,8% месяцем ранее. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась вблизи июньского значения и составила 6,2% (-0,1 п.п. за месяц).

В июле наблюдалось замедление роста портфеля ИЖК: годовой темп прироста портфеля снизился с 26,2% до 24,4%.

Задолженность по ИЖК на 1 августа 2024 года составила 19,7 трлн рублей, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,2% (с исключением влияния секьюритизации задолженность приросла на 0,7%). Основное сокращение задолженности пришлось на сегмент ИЖК по ДДУ (-2,2% за месяц, или 5 трлн рублей).

В июле средневзвешенный срок одного кредита снизился до 289,5 месяца после обновления в мае (303,7 месяца) и затем в июне (310,2 месяца, это 25 лет и 10,2 месяца) максимума этого показателя. Средний срок июльских кредитов 2024 года на 1,6 месяца меньше, чем в июле 2023 года.

В августе сохраняются невысокие объемы выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели августа было предоставлено около 123 млрд рублей, что меньше аналогичного периода июля (159 млрд рублей), в том числе из-за временной приостановки приема заявок по программе "IT-ипотека" с последующим изменением условий. В статистике выдач ИЖК с господдержкой в незначительном объеме продолжит отражаться предоставление кредитов по программе льготной ипотеки по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года.

Показатели ипотечного жилищного кредитования физлиц-резидентов в июле 2024 года: