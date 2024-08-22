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Темпы роста потребительского кредитования в июле замедлились до 1,4% после 2% в июне

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительского кредитования в июле замедлились до 1,4% с 2% в июне, при этом темп роста все еще достаточно высокий. Об этом говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора".

Замедление темпов роста в июле связано как со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания, так и с сокращением банками объема предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования, отмечает регулятор.

Существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки.

Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются). Некоторые заемщики могут использовать бесплатный льготный период для оплаты текущих расходов, при этом сохраняя средства на вкладах.

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