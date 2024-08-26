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Путин призвал правительство и ЦБ эффективнее снижать инфляцию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции в РФ.

"При этом вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг – это ясно, – чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования", - заявил Путин.

"Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. Так, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей", - прокомментировал президент темпы роста кредитования на фоне повышения ключевой ставки.

"По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции", - сказал Путин.

"Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь", - подчеркнул президент.

Владимир Путин Правительство РФ ЦБ РФ
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