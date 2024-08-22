Заемщики стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными, выданным в период ужесточения ДКП

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заемщики стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом сигнализируют ранние индикаторы кредитного качества, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора".

Так, доля кредитов наличными с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи кредита в июне выросла до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле 2024 года, с примерно 0,5% по кредитам, выданным годом ранее, сказано в обзоре.

В целом стандарты потребительского кредитования остаются на приемлемом уровне. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) 80%+ в общем объеме выдач в июне составила 12% (13% в I кв.), доля кредитов с ПДН 50-80% сохранилась на уровне I кв. в 21%.

Ранее ЦБ для ограничения закредитованности населения принял решение с 1 сентября повысить макронадбавки по необеспеченным потребительским кредитам даже с невысокой долговой нагрузкой (с ПДН менее 50%) и низким уровнем полной стоимости кредита, за исключением наименее рискованных кредитов.