Сбербанк отметил несущественный рост просрочки по розничным кредитам

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает несущественный рост доли просроченных кредитов в розничном портфеле, драматического изменения качества портфеля не видит, сообщил журналистам в кулуарах DomClick digital forum первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Мы не видим драматического изменения сегодня в качестве просрочки. В целом определенный рост просрочки мы видим, но несущественный в масштабах нашего портфеля", - сказал он.

Он отметил, что в условиях роста процентных ставок для определенного количества розничных клиентов возможность погашать кредиты осложняется.

"По старым всем кредитам у заемщиков остались процентные ставки старые, поэтому в принципе для них в текущей ситуации можно сказать, что эти кредиты становятся дешевле с точки зрения реальной рыночной стоимости", - подчеркнул первый зампред.

"Когда мы говорим про новых клиентов, здесь вопрос правильно найти клиентов, которые при высоких процентных ставках будут способны обслуживать эти кредиты. И это, наверно, сегодня один из основных вызовов. Поэтому мы видим, в том числе и замедление в кредитовании, потому что хорошие и качественные клиенты меньше готовы брать по более высоким процентным ставкам", - заявил Царев.