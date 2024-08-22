Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Очередная попытка позитивной коррекции российского рынка акций, наблюдавшаяся в первой половине торгов, провалилась, несмотря на позитивный внешний фон; индекс МосБиржи к концу основных торгов четверга упал на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 года.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2725,75 пункта (-1,53%), индекс РТС - 940,61 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 23 августа, составляет 91,2881 руб./$1 (-0,4 рубля по отношению к 22 августа).

Подешевели акции "Русала" (-5,2%), "НОВАТЭКа" (-4,4%), "МТС" (-3,9%), "Газпрома" (-3,8%), "АЛРОСА" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%, "префы" потеряли в цене 2,5%), "НЛМК" (-3,5%), "Магнита" (-3,4%), "ММК" (-2,7%), "Норникеля" (-2,6%), "Аэрофлота" (-2,4%), АФК "Система" (-2,3%), ВТБ (-1,9%), "Полюса" (-1,9%), "Северстали" (-1,5%), "РусГидро" (-1,5%), "ТКС Холдинга" (-1,3%), Сбербанка (-1,1%, "префы" снизились в цене также на 1,1%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Интер РАО" (-1%), "Татнефти" (-0,1%), расписки OZON (-2,3%).

Акции "Мечела", умеренно подраставшие в первой половине дня на повышенных объемах торгов, развернулись вниз после публикации финотчета компании за I полугодие 2024 года. Обыкновенные акции "Мечела" потеряли в цене 7,3%, опустившись до 122,21 рубля за штуку, привилегированные акции подешевели к концу торгов на 7,1% - до 130,55 рубля за штуку. Консолидированный показатель EBITDA "Мечела" за I полугодие 2024 года сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32,8 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка группы выросла за отчетный период на 6% и составила 205,95 млрд рублей. Чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, в январе-июне составил 16,7 млрд рублей против убытка в 3,5 млрд рублей годом ранее.

Акции ПАО "НоваБев групп" после возобновления 22 августа торгов на Московской бирже подешевели до 720 рублей за штуку (падение в 6,5 раза к закрытию торгов 15 августа). Биржа в период с 10:10 до 10:40 по Москве проводила первый дискретный аукцион для обыкновенных акций компании в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%, а в период с 11:22 до 11:52 по Москве - второй аукцион из-за их падения более чем на 20% по отношению к первому аукциону. Торги акциями ПАО "НоваБев групп" на Московской бирже были приостановлены с 16 августа в связи с дополнительной эмиссией ценных бумаг компании.

Выручка "НоваБев групп" в I полугодии этого года составила 57,097 млрд рублей, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 34%, до 2 млрд рублей, EBITDA не изменилась - 7,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 13,2% с 15,8% год назад. Валовая прибыль увеличилась на 9%, до 20,6 млрд рублей. Совет директоров компании 26 августа рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам (компания выплачивает дивиденды по итогам полугодия и года).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Московской биржи" (+0,4%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в первой половине торгов 22 августа слегка подрастали в рамках коррекции после пятидневного снижения; повышение поддерживалось такими факторами, как желание ряда участников рынка частично прикрыть короткие позиции, в целом благоприятной конъюнктурой мировых фондовых площадок, а также развернувшимися вверх ценами на нефть. Вместе с тем во второй половине дня отечественный рынок акций вновь развернулся вниз, обновляя минимумы с июня прошлого года, на фоне отсутствия реальных покупателей в условиях сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях.

Цены на нефть эталонных марок 22 августа корректируются вверх после снижения по итогам четырех предыдущих сессий (до минимумов с января). Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве выросли на 1,81% - до $77,43 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 1,86% и достигла $73,27 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказали данные министерства энергетики США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,65 млн баррелей. Эксперты прогнозировали менее значительное снижение - на 2,72 млн баррелей, по данным Trading Economics. Между тем сохраняются опасения относительно потенциального замедления темпов роста американской экономики, отмечают эксперты. Кроме того, ожидается, что страны, входящие в ОПЕК+, увеличат поставки нефти в следующем квартале.

Зарубежные фондовые индексы

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite потерял всего 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%. Значение японского Nikkei 225 увеличилось на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднялось на 0,2%. Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

Европейские фондовые площадки к концу торгов 22 августа не демонстрируют ярко выраженной динамики - изменения фондовых индикаторов региона не превышают "плюс/минус" 0,1-0,3%.

Вместе с тем американские фондовые индексы, начавшие торги с умеренного повышения, перешли к снижению и на момент закрытия торгов в России теряли 0,3-0,8%, трейдеры оценивают статданные по экономике США, а также корпоративные новости. Внимание рынка направлено на стартующий в четверг ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу. Протокол июльского заседания Федрезерва, опубликованный накануне, показал, что американский ЦБ готов приступить к снижению базовой процентной ставки. Большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ставка должна быть опущена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, "во второй половине дня индекс МосБиржи перешел к снижению и на этой волне вновь обновил минимум года - 2725,47 пункта. Среднесрочная нисходящая динамика остается актуальной. Основной причиной снижения рынка остается жесткая монетарная политика ЦБ РФ. Пока локальный отскок не реализовался, однако его вероятность сохраняется. Индекс МосБиржи снижается седьмую торговую сессию подряд. Поводом для локального роста может послужить коррекция на нефтяном рынке, а также публикация хороших корпоративных отчетностей. В ближайшее время о своих финансовых и операционных результатах отчитается целый ряд компаний".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов находился в минусе и продолжал обновление годовых минимумов, не находя драйверов для роста. Акции "НоваБев групп" обвалились после возобновления торгов на Мосбирже из-за дополнительного выпуска бумаг, в рамках которого каждый инвестор получит 7 новых акций, что объясняет пропорциональное падение котировок в четверг. Бумаги "Мечела" после попыток роста в течение дня вернулись к резкому снижению вслед за публикацией данных о получении чистого убытка в I полугодии текущего года в размере 16,68 млрд рублей.

"Индексы МосБиржи и РТС к вечеру вышли в заметный минус, при этом рублевый индикатор продолжает движение в район 2700 пунктов и все еще не выглядит перепроданным, что подчеркивает риски достижения новых минимумов из-за сохранения неблагоприятных монетарных и геополитических факторов в РФ", - считает Кожухова.

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "пока индекс МосБиржи торгуется ниже отметки 2800 пунктов, вероятно обновление минимумов года из-за наличия спекулятивных игроков на понижение. Ближайшая сильная поддержка по бенчмарку находится на уровне 2700 пунктов, а до нее порядка 2-3% с текущих уровней, что не так уж и много. Однако в среднесрочной перспективе ждем восстановления отечественного рынка акций".

"Дальнейшее движение как фондового, так и долгового рынков будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и его риторики на следующем заседании. Жесткая риторика или повышение ставки могут привести к продолжению падения рынков. В преддверии заседания ЦБ рынки традиционно демонстрируют настороженность на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики. Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи составляет 2700 пунктов. В случае ускорения инфляции вероятность повышения ставки возрастет, что может привести к пробитию этого уровня. Любые данные о замедлении инфляции могут оказать краткосрочную поддержку индексу, вернув его в коридор 2800-3000 пунктов. Уверенное замедление инфляции и смягчение риторики ЦБ РФ могут помочь индексу МосБиржи вернуться в коридор 3000-3300 пунктов", - полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 по Москве составил 92,48 млрд рублей (из них 22,49 млрд рублей пришлось на ценные бумаги "ЛУКОЙЛа", 11,79 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела" и 8,47 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).