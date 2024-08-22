Что произошло за день: четверг, 22 августа

В порту "Кавказ" утонул атакованный паром, военные сообщили о ситуации в Курской области, задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В порту "Кавказ" атаке подвергся железнодорожный паром с тридцатью топливными цистернами на борту, он затонул. Спасены 17 членов экипажа, еще двоих ищут.

- Военные заявили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы в одном километре от Скрыльевки Курской области. Отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении курских поселков Комаровка и Малая Локня.

- Денис Мантуров сообщил, что из опасных районов Курской области были отселены 115 тысяч человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что уехали 133 190 человек.

- Индекс МосБиржи обновил минимум с середины июня 2023 г. К 18:50 он составил 2725,75 пункта (-1,53%), индекс РТС - 940,61 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" продемонстрировали негативную динамику в пределах 5,2%.

- Работу аэропорта Волгограда временно ограничивали из-за атаки беспилотников в районе Мариновки.

- Замдиректора департамента Минобрнауки России Дмитрий Журавлев задержан и арестован по делу о получении особо крупной взятки. Он признал вину полностью.

- Бесплатное подключение к сетевому газу СНТ в газифицированных населенных пунктах уже началось, сообщил вице-премьер Александр Новак.

- С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Джонатана Блумера и его супруги Джуди. Ранее также сообщалось о гибели предпринимателя Майка Линча и его дочери.

- Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире весом 2492 карата.