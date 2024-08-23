В Великобритании в августе индекс потребдоверия остался на максимуме с ноября 2021 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании в августе индекс потребительского доверия не изменился к июлю и остался на отметке минус 13 пунктов, которая является самой высокой с сентября 2021 года, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

В августе 2023 года индекс находился на отметке минус 25 пунктов.

Три из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с июлем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в августе поднялся до минус 7 пунктов с минус 8 пунктов в предыдущий месяц. В том же месяце 2023 года он составлял минус 15 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев увеличился до 6 пунктов с 3 пунктов. Год назад его значение составляло минус 3 пункта.

В то же время подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год опустился в августе до минус 35 пунктов против минус 32 пункта месяцем ранее. Оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев снизилась до минус 15 пунктов с минус 11 пунктов. В августе 2023 года первый показатель составлял минус 52 пункта, второй - минус 30 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце поднялся до минус 13 пунктов по сравнению с минус 16 пунктами в июле. Год назад он находился на отметке минус 24 пункта.

Общее значение индекса не изменилось, но "за этим скрываются интересные контрасты", заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

"С одной стороны, наши ожидания относительно экономики Великобритании снизились впервые с февраля, - отметил он. - В то же время существуют сильные личные финансовые ожидания на предстоящий год".

"Все ключевые цифры в этом месяце значительно более обнадеживающие, чем 12 и 24 месяца назад, - сказал Стейтон. - Но по мере приближения осени и зимы, насколько еще продлится это медленное улучшение настроений нации?".

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.