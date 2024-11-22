В Великобритании в ноябре индекс потребдоверия вырос до максимума с августа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании индекс потребительского доверия в ноябре поднялся до максимальных с августа минус 18 пунктов с минус 21 пункта месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании GfK. Рост индикатора отмечен впервые за три месяца.

Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал его уменьшение до минус 22 пунктов.

Повышение потребительского доверия связано с начавшимся снижением процентных ставок в Британии, ростом зарплат, а также ослаблением опасений в отношении подъема налогов после публикации властями страны бюджетного плана.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с октябрем. Подындекс оценки потребителями личной финансовой ситуации за последний год увеличился на 1 пункт, до минус 9 пунктов. Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев также повысился на 1 пункт, до минус 1 пункта.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год вырос на 3 пункта, до минус 39 пунктов. При этом индикатор прогнозов британцев относительно общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев поднялся на 2 пункта, до минус 26 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, подскочил сразу на 5 пунктов в преддверии сезона рождественских праздников, до минус 16 пунктов.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,9 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Минимум в минус 49 пунктов был зафиксирован в сентябре 2022 года.