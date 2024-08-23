В сентябре сменится CEO Nestle

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором швейцарской Nestle с 1 сентября станет Лоран Фрекс, отвечающий за операции компании в Латинской Америке. Действующий CEO Марк Шнайдер покинет свой пост и выйдет из состава совета директоров Nestle.

"В течение 8 лет работы во главе компании Шнайдер активно формировал портфель Nestle в соответствии с ее стратегией, уделяя особое внимание быстрорастущим категориям, таким как кофе, продукты для домашних животных и здоровое питание", - говорится в пресс-релизе Nestle.

Включение Фрекса в совет директоров Nestle акционеры компании рассмотрят на годовом собрании в 2025 году.

Фрекс, работающий в Nestle с 1986 года, возглавлял ее европейское подразделение с 2008 по 2014 год, после чего отвечал за американские операции компании. После создания латиноамериканского подразделения в структуре Nestle в 2022 году Фрекс стал его CEO и успешно руководил им в сложных условиях, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2024 года капитализация Nestle снизилась на 8,3%, за последние 12 месяцев - на 15,4%.