В США в 2024 году компании покинуло рекордное число CEO

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году американские компании покинуло рекордное количество главных исполнительных директоров, сообщает CNBC.

По данным рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, 327 публичных компаний объявили о смене руководителей в январе-ноябре. В их число вошли главы лидирующих представителей своих отраслей Boeing Co., Nike Inc. и Starbucks Corp..

Число ушедших СЕО стало самым значительным, по крайней мере, с 2010 года, когда Challenger впервые начала отслеживать текучесть кадров. Также оно почти на 9% превысило показатель 2023 года, который составлял 301. Причем рост количества увольнений произошел даже несмотря на то, что количество публичных компаний сократилось.

В 2021 году был зафиксирован наименьший отток директоров за время сбора данных - 197.

Увеличение текучести указывает на то, что клиенты, инвесторы, хедж-фонды или советы директоров этих компаний становятся все более нетерпеливыми из-за спада продаж или стратегических ошибок на фоне в целом хорошей ситуации в экономике США, отмечает CNBC.

"В годы, когда индекс S&P 500 поднимается более чем на 20% два года подряд, любая компания, которая значительно отстает, оказывалась в центре внимания, и советы директоров шевелились быстрее, чем пять или семь лет назад", - полагает управляющий директор Russell Reynolds Associates Кларк Мерфи.

В число громких уходов в этом году вошла отставка главного исполнительного директора Intel Corp. Пэта Гелсингера 1 декабря. Он руководил компанией почти четыре года, и за это время капитализация чипмейкера резко упала, поскольку Intel начала сильно проигрывать конкурентам и терять долю на рынке. Особенно заметно её отставание было в сегменте чипов, поддерживающих работу технологий искусственного интеллекта.

Глава Boeing Дэвид Калхун покинет свой пост в конце 2024 года после пяти лет работы. Объявленные еще в марте масштабные перестановки в руководстве авиастроительного гиганта последовали за чередой инцидентов, поставивших под сомнение надежность самолетов производства Boeing и качество корпоративного управления, отмечают эксперты.

СЕО Starbucks Лаксман Нарасимхан ушел из компании 13 августа. Новым руководителем крупнейшей в мире сети кофеен 9 сентября стал Брайан Никкол, который до этого возглавлял сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill.