Возобновляется отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Отмена депозитарных расписок крупнейших российских компаний возобновлена с 22 августа 2024 года, сообщил банк-депозитарий Bank of New York Mellon. Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября 2024 года.

Банк отмечает, что такая возможность появилась в результате соответствующего объявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и в соответствии с Генеральной лицензией №100.

Сейчас депозитарий разрешает аннулирование DR для следующих программ расписок: "Федеральная сетевая компания", "Черкизово Групп", "Интер РАО ЕЭС", "РусГидро", "Сургутнефтегаз", "Мосэнерго", ГМК "Норильский никель", "Энел Россия", "Приморское морское пароходство", "Газпром нефть", "Газпром". Также закрыта книга для отмены расписок на обыкновенные и привилегированные акции "Россетей" (по правилам 144A и Reg. S).

Депозитарий отмечает, что стороны по сделкам отмены расписок должны будут подтвердить отсутствие смены бенефициарного владельца DR.

История вопроса

В апреле 2022 года был принят закон №114-ФЗ, по которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с листингом на иностранных биржах или обосновать их необходимость в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Поводом для принятия закона стала приостановка торгов расписками российских компаний на зарубежных биржах. Чиновники объясняли, что расписки более не актуальны. Они были нужны в период становления отечественного фондового рынка, а сейчас он является достаточно развитым, и потребность в этом инструменте отпала.

Владельцам расписок были доступны три процедуры конвертации: стандартная, принудительная и автоматическая.

Автоматическая конвертация была осуществлена исключительно в отношении ДР, хранящихся в российских депозитариях.

Принудительной конвертацией могли воспользоваться держатели или фактические владельцы ДР, права на которые учитывались в иностранных депозитариях.

Если депозитарные расписки не были конвертированы автоматически и инвестор не воспользовался процедурой принудительной конвертации, то он мог провести стандартную конвертацию.

В ноябре 2022 года BNY приостановил процедуру отмены расписок. Из-за этого, в частности, у "Газпрома" в расписках оставались акции на 6,62% уставного капитала.