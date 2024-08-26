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Предписание ЦБ по обособлению бумаг связано с повышенной активностью на торгах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Банк России выпустил предписание для депозитариев по обособленному учету на счетах доверительных управляющих российских ценных бумаг, в число владельцев которых после 1 марта 2022 года входили недружественные нерезиденты, в связи с повышенной активностью отдельных игроков на торгах на фоне информации о возобновлении расконвертации депозитарных расписок (DR) российских компаний.

"Банк России выявил повышенную активность отдельных участников на биржевых торгах на фоне информации о решении иностранных банков возобновить расконвертацию эмитированных ими депозитарных расписок. По итогам проведенного анализа Банк России принял решение ограничить операции с российскими ценными бумагами, которые учитывались на счетах депо доверительных управляющих. Ограничение коснулось только российских ценных бумаг, переведенных из иностранной учетной инфраструктуры, в том числе полученных в результате расконвертации депозитарных расписок, в цепочке владельцев которых после 1 марта 2022 года были недружественные нерезиденты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

При этом в ЦБ подчеркнули, что введенные ограничения на счетах депо доверительных управляющих аналогичны ограничениям, уже введенным президентским указом №138.

"По мнению Банка России, эта мера позволит обеспечить справедливое ценообразование на фондовом рынке, основанное на рыночных факторах, информации о деятельности эмитентов, а также позволит обеспечить защиту вложений российских инвесторов. Банк России обращает внимание участников финансового рынка и инвесторов на необходимость неукоснительно соблюдать требования российского законодательства", - заключили в пресс-службе.

Банк России 24 августа направил депозитариям предписание, согласно которому они должны вести до 31 декабря 2024 года на всех счетах депо доверительного управляющего, счетах депо иностранных уполномоченных держателей и счетах депо инвестиционного товарищества акций российского акционерного общества обособленный учет российских ценных бумаг, в число владельцев которых после 1 марта 2022 года входили недружественные нерезиденты. Документ, с которым ознакомился "Интерфакс", также предусматривает, что депозитарии должны ежемесячно в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного месяца предоставлять в ЦБ информацию о российских бумагах, по которым ведется обособленный учет.

До этого депозитарий Bank of New York Mellon сообщил о возобновлении с 22 августа обратной конвертации депозитарных расписок ряда российских компаний, в числе которых "Газпром", "Федеральная сетевая компания", "Группа Черкизово", "РусГидро", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть" и т.д.

Президент Владимир Путин 3 марта 2023 года подписал указ № 138 ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"), который устанавливает ограничения для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года и в число владельцев которых входили недружественные нерезиденты. Согласно документу, депозитарии должны обеспечивать их обособленный учет, Банк России и правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций могут выдавать разрешения на сделки с этими бумагами.

Банк России Bank of New York Mellon Владимир Путин ОФЗ
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