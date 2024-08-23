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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,05%, на Аи-92 - на 3,64% за неделю

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,05% - до 72655 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,64%, до 58571 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

19.08.2024 20.08.2024 % к пр. д. 21.08.2024 % к пр. д. 22.08.2024 % к пр. д. 23.08.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 71903 72272 0,51 73253 1,36 73799 0,75 72655 -1,55 1,05
Регуляр-92 56513 57106 1,05 58014 1,59 58494 0,83 58571 0,13 3,64
ДТ-летнее 63665 63479 -0,29 63961 0,76 64141 0,28 63463 -1,06 -0,32
Мазут топочный 32655 32349 -0,94 34582 6,9 32947 -4,73 32258 -2,09 -1,22
Авиатопливо 83284 82697 -0,7 82684 -0,02 83527 1,02 83905 0,45 0,75
СУГ 36085 36259 0,48 36381 0,34 36013 -1,01 35872 -0,39 -0,59

Цены приведены по национальному индексу.

бензин СПбМТСБ
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