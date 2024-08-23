Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,05%, на Аи-92 - на 3,64% за неделю
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,05% - до 72655 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,64%, до 58571 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|19.08.2024
|20.08.2024
|% к пр. д.
|21.08.2024
|% к пр. д.
|22.08.2024
|% к пр. д.
|23.08.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|71903
|72272
|0,51
|73253
|1,36
|73799
|0,75
|72655
|-1,55
|1,05
|Регуляр-92
|56513
|57106
|1,05
|58014
|1,59
|58494
|0,83
|58571
|0,13
|3,64
|ДТ-летнее
|63665
|63479
|-0,29
|63961
|0,76
|64141
|0,28
|63463
|-1,06
|-0,32
|Мазут топочный
|32655
|32349
|-0,94
|34582
|6,9
|32947
|-4,73
|32258
|-2,09
|-1,22
|Авиатопливо
|83284
|82697
|-0,7
|82684
|-0,02
|83527
|1,02
|83905
|0,45
|0,75
|СУГ
|36085
|36259
|0,48
|36381
|0,34
|36013
|-1,01
|35872
|-0,39
|-0,59
Цены приведены по национальному индексу.