Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,05%, на Аи-92 - на 3,64% за неделю

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,05% - до 72655 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,64%, до 58571 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.