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Биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 резко упали с окончанием высокого сезона

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на текущей неделе с окончанием летнего высокого сезона потребления перешли к активному снижению, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость Аи-92 по национальному индексу на уходящей неделе снизилась на 5,6%: с 62,28 тыс. рублей/т 6 сентября до 58,792 тыс. рублей/т 13 сентября. При этом еще 5 сентября цены на бирже достигли локального максимума 2024 года - 62,373 тыс. рублей/т.

Падение биржевых цен на Аи-95 оказалось более значительным - на 8,8%: с 73,039 тыс. рублей/т 6 сентября до 66,622 тыс. рублей/т 13 сентября.

Столь активное снижение биржевых цен, особенно по 95-му бензину, фиксируется впервые за последние месяцы. Оно происходит на фоне окончания сезона высокого потребления нефтепродуктов и выхода НПЗ с ремонтов.

Летом традиционно фиксировался резкий подъем биржевых цен как на Аи-92, так и Аи-95. В этом году он продолжался почти два месяца - июнь и июль. Затем котировки вошли в коррекцию - после решения правительства РФ возобновить действие запрета на экспорт бензина, однако весь август стоимость нефтепродуктов на бирже держалась на высоких уровнях.

Аи-95 Аи-92 СПбМТСБ
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