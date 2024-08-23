Brent подорожала до $78,38 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в пятницу в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

К 14:41 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,5%), до $78,38 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,22 (1,67%), до $74,23 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,5%.

Поддержку котировкам оказывают ожидания снижения ключевой процентной ставки в Соединенных Штатах. Высокие ставки увеличивают стоимость обслуживания долга, что может замедлить экономическую активность в стране и снизить спрос на топливо.

"Доллар дешевеет на ожиданиях снижения ставки, - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф. - Все теперь говорят о предстоящем сокращении ставки Федрезерва на 50 базисных пунктов, что станет значительным шагом".

Рынок ожидает получить новые сигналы о позиции ФРС из выступления Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое начнется в 17:00 по Москве.