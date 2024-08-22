Brent подешевела до $76 за баррель после падения до минимума с января накануне

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после снижения до минимумов с января днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени составляет $76,01 за баррель, что на 4 цента (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,15 (1,5%), до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,19%), до $71,79 за баррель. В среду контракт упал на $1,24 (1,7%), до $71,93 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум со 2 января, WTI - с 10 января этого года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные из Соединенных Штатов. Накануне данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 года по март 2024 года были пересмотрены и понижены на 818 тыс., рекордными темпами с 2009 года. По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

Пересмотр данных "просто усилил растущие опасения по поводу проблем мировой экономики", отметил глава отдела рыночных исследований в Tradition Energy Гэри Каннингем в интервью MarketWatch.

"Рынок уже беспокоился по поводу китайской экономики, которая в случае замедления негативно повлияет на мировой спрос на нефть. Значительная часть Европы также находится под вопросом, - добавил он. - Так что данные из США просто пополнили этот список".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.