Виноделы РФ прогнозируют рост спроса на отечественный алкоголь с повышением пошлин на импортный. Обзор

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские производители алкоголя готовятся к росту спроса на отечественную продукцию в связи с повышением пошлин на импортный алкоголь. Эксперты отрасли, опрошенные "Интерфаксом", уверены, что высокие пошлины на ввозимый алкоголь поспособствуют повышению конкурентоспособности отечественных вин и избавят российский рынок от некачественного импорта.

Свое подорожает, но не сильно

Виноделы считают, что из-за роста пошлин на импорт российский алкоголь не подорожает. При этом, незначительный рост цен на местную продукцию в 2024 году все-таки ожидается, но в связи с увеличением себестоимости производства.

Заместитель генерального директора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов сообщил "Интерфаксу", что повышение пошлин может отразиться только на стоимости дешевых импортных вин.

"Что касается стоимости наших вин, то повышение пошлин на импорт для нас не играет никакой роли. Цены на российские вина растут только за счет удорожания себестоимости производства. Винные вспомогательные материалы подорожали, повысилась стоимость запчастей, выросли цены логистических услуг. Кроме этого, мы, например, повысили фонд оплаты труда наших сотрудников. Цена продукции "Кубань-Вино в текущем году увеличится на 4-6%. Это плановое повышение, и оно характерно для всех производителей", - сказал Емельянов.

Президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов отметил, что ценовая политика "Абрау-Дюрсо" не учитывает повышение пошлин на зарубежные вина.

"На стоимость нашей продукции, произведенной в России, эти процессы не оказывают влияния и не будут причиной системного повышения цен", - пояснил Титов.

При этом, на "Дербентском коньячном комбинате" (Дагестан) уверены, что роста розничных цен на алкоголь отечественного производства не будет в связи с достаточным количеством продукции на рынке.

"Но рост продаж коньяка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеется, это связано с ограниченным количеством импортного коньяка на российском рынке", - сказали на предприятии.

Винодел, основательница винодельческого хозяйства Le K2 (КФХ "К2", Севастополь) Кира Ефимова подчеркнула, что пошлины на импорт – не единственный фактор, который влияет на рынок. В частности, повышение ключевой ставки делает деньги очень дорогими как для виноделов, так и для всех остальных участников рынка.

"Рост розничных цен на алкоголь связан не только с повышением пошлин, потому что есть другие факторы, к примеру, курс евро и доллара, которые в большей степени влияют на цены. Если мы говорим об алкоголе высокого и элитного сегмента, то там очень много составляющих, которые везут из-за рубежа, – бочки, пробка. Также санкции и сложности логистики играют свою большую роль", - сказала Ефимова.

С ней согласен и заместитель генерального директора ОАО "Дербентский завод игристых вин" (ДЗИВ) Гайдар Шуайбов. Он считает, что рост пошлин на импорт не спровоцирует удорожания отечественного алкоголя.

"Если цена повысится, то только на 1-2%, не больше. Это будет связано с ростом цен на газ, бензин и так далее. На сегодняшний день у нас рост производства более 30% шампанских и игристых вин, рост будет продолжаться хороший", - сказал Шуайбов.

Основатель биодинамического семейного винодельческого хозяйства UPPA Winery, главный агроном и винодел Павел Швец (Севастополь) отметил, что на стоимость вин премиального сегмента себестоимость производства не сильно влияет.

"В низком ценовом сегменте, действительно, на продажные цены сильно влияет себестоимость. Сегодня сложнее привозить комплектующие, сложнее привозить бочки и другие препараты, ингредиенты и материалы, которые расходуются в виноделии. И, конечно, это все будет отражаться на себестоимости продукции, за которую будет платить потребитель", - сказал Швец.

Повысит спрос на отечественное

Как сообщил президент ГК "Абрау-Дюрсо" Титов, на сегодняшний день российское вино по качеству зачастую опережает многие импортные аналоги.

"А импорт, который сейчас в основном доступен покупателям, не всегда демонстрирует высокий уровень качества, т.к. импортеры в первую очередь ориентируются на минимальную закупочную цену, а не на характеристики вин. Благодаря этому процессу у россиян будет больше возможностей приобрести качественные вина отечественных производителей в крупнейших сетях страны", - сказал Титов.

Заместитель генерального директора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов отметил, что рост пошлин - это, безусловно, возможность для развития российского виноделия.

"Сегодня важно сделать так, чтобы на полках с различной продукцией наш покупатель отдавал предпочтение все-таки своему, российскому, вину. Ведь качество отечественного вина, особенно массового сегмента, сейчас не уступает импортному. Ассортимент разнообразен: есть вина разных стилей, сортов, методов производства", - сказал Емельянов.

Он добавил, что важно наращивать собственные мощности, работать над качеством, решать вопросы логистики, сохранять баланс цен.

"Именно системный подход, сочетающий выпуск разноплановых вин, не уступающих по стилю и качеству европейским, информирование потребителей о наших сырьевых базах и производственных мощностях, продвижение российских вин в торговых сетях, будет приносить свои плоды. Конечно, полностью закрыть потребности в импорте на сегодняшний день мы не сможем. Для этого потребуется время", - добавил Емельянов.

Основательница винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова считает, что повышение пошлин даст немного больше свободы российским производителям.

"Мы этого уже давно ждем, и в сегменте алкогольных напитков до 1 тыс. рублей это, безусловно, поможет. Но в сегменте более дорогих напитков, я считаю, что это повышение пошлин недостаточное", - сказала Ефимова.

Она добавила, что ежегодно растет интерес к российскому вину.

"Каждый год все больше и больше людей узнают, что в России производят качественные вина. Все это медленно и неизбежно приводит к росту продаж, и отечественное вино с каждым годом становится популярнее среди российских потребителей", - подчеркнула Ефимова.

"Мы считаем, что это (повышение пошлин - ИФ) однозначно поможет развитию отечественного виноделия, т.к. такая мера позволит убрать с полок низкокачественные вина Франции, Италии, Испании и другие", - сообщила "Интерфаксу" главный технолог винно-коньячного завода (ВКЗ) "Избербашский" Елена Дубинина.

По ее словам, российские производители в состоянии обеспечить потребности рынка.

"Кроме того, вино и другая алкогольная продукция не являются жизненно-необходимыми товарами и снижение их ассортимента на полках никак не отразится на благополучии массового потребителя. Конкретно для нашего предприятия такие меры (повышение пошлин на импорт - ИФ) позволят увеличить выпуск тихих и игристых вин защищенного географического указания, расширить их ассортимент. В ближайшее время планируем увеличить виды игристых и тихих вин", - сказала Дубинина.

Основатель биодинамического семейного винодельческого хозяйства UPPA Winery Швец добавил, что, когда импортные вина будут уходить с российского рынка из-за высоких пошлин, в эти ценовые ниши будет стремиться российский производитель.

Вырастим виноград и импортозаместим

Эксперты отрасли сходятся во мнении, что рост спроса на отечественный алкоголь существенно повлияет на развитие виноделия в стране - приведет к расширению линейки продукции и увеличению площадей виноградников в России.

Президент ГК "Абрау-Дюрсо" Титов сообщил, что компания не зависит от доступности импорта и каждый год представляет новинки в различных категориях.

"Мы выпускаем игристые и тихие вина от "Абрау-Дюрсо", винодельни "Юбилейная" и "Винодельни Ведерниковъ", входящих в ГК. За последнее время мы усилили позиции в нескольких новых для нас направлениях. Например, в безалкогольном портфеле у нас появились винонады (лимонады на основе виноградного сока), и впоследствии расширили линейку из-за ее востребованности среди аудитории. Также выпустили тоники (классический и без содержания сахара), энергетические напитки", - сказал Титов.

По его словам, в сегменте крепкого алкоголя также появились новинки.

"Сегодня в крепкий портфель Abrau Spirits входят 2 джина: "7 трав" и Chameleon, который меняет цвет, водка "7 злаков" и "7 лоз", дан старт производству кубинского рома, который мы создаем в тесном сотрудничестве с государственной корпорацией Cuba Ron S.A.", - добавил Титов.

Кроме того, начато производство виски и джина на "Дербентском коньячном комбинате". В IV квартале 2024 года комбинат планируется начать производство вкусовых коньяков.

Как отмечает основательница винодельческого хозяйства Le K2 Кира Ефимова, виноделие - долгий бизнес, ведь чтобы получить первый урожай, нужно восемь лет.

"Расширять ассортимент в связи с повышением пошлин мы не планируем. Мы не сильно подвержены, скажем так, краткосрочным переменам на рынке, потому что деньги возвращаются очень долго, нужно заранее иметь запас прочности", - сказала Ефимова.

Она добавила, что в РФ нужно закладывать новые виноградники.

"России необходимо не только наличие земли и терруаров, которые у нас имеются, но и техническая база, чтобы увеличивать объемы производства. Последней у нас нет. К сожалению, все оборудование для переработки, а именно линия приемки, пресс, дробилки, гребнеотделители, сортировочные столы - импортные. Мы привозим их из Франции, Италии, Германии. Мы не можем быстро реагировать на изменения, происходящие на рынке, потому что зависим от импортной технической базы", - пояснила Ефимова.

В связи с этим, по ее словам, местным производителям нужно научиться выпускать оборудование для переработки винограда.

Заместитель гендиректора ОАО "Дербентский завод игристых вин" (ДЗИВ) Шуайбов также считает, что повышение пошлин повлияет на расширение площадей виноградников, поскольку вырастет спрос на отечественную продукцию и потребуется больше винограда.

"На сегодняшний день мы не планируем расширять наш ассортимент, все, что есть, будем выпускать. Ежегодно мы вкладываем около 300-400 млн рублей на развитие виноградарства. Мы купили новую технику, комбайны, прицепы", - сказал Шуайбов.

Он резюмировал, что повышение пошлины на импортную алкогольную продукцию только положительно повлияет на производство отечественной продукции.

Справка

Ранее правительство РФ повысило импортные пошлины на алкогольную продукцию из недружественных стран. Согласно постановлению, подписанному 29 июля 2024 года, ставка на вино из недружественных стран повышена до 25%, но не менее $2 за 1 литр. Ранее она составляла 20% от таможенной стоимости. Крепкий алкоголь (спиртовые настойки, виски, ром, джин, ликеры и прочие спиртовые напитки) можно будет ввозить по ставке 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр 100-процентного спирта. Ранее на эту продукцию действовала ставка пошлины 1,4-1,5 евро за 1 литр безводного спирта.

Новые пошлины будут действовать по 31 декабря 2024 года.