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Россия за девять месяцев увеличила производство шампанского почти на 28%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в январе-сентябре этого года произвели 11,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство тихих вин увеличилось на 8%, до 24 млн дал. Наиболее высокие темпы роста - в секторе ликерных вин: почти в 1,5 раза, до 895,1 тыс. дал.

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Водочные предприятия нарастили производство на 1,6%, до 55,7 млн дал. Розлив коньяка вырос на 16,9%, до 6,9 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов за девять месяцев было выработано 81,9 млн дал, что на 7,5% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков снизилось в 1,7 раза, до 9,3 млн дал.

В целом алкогольная отрасль РФ за девять месяцев выпустила 132,8 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,6% больше, чем в прошлом году.

Росалкогольтабакконтроль
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