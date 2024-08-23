Глава ФРС США заявил о необходимости снижения процентных ставок

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США готова к снижению ставок, но сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной) политики, и направление ясно", - сказал он.

"Сроки и скорость снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся прогнозов и баланса рисков", - отметил Пауэлл.

Кроме того, глава ФРС указал на повышение своей уверенности в стабильном движении инфляции в стране к целевым 2%.

Повышательные риски для инфляции, по его словам, снизились, но выросли понижательные риски для занятости.

"Мягкая посадка" американской экономики - т.е. дальнейшее замедление инфляции без рецессии или спада ВВП - еще возможна, пояснил он.

"В целом экономика продолжает расти хорошими темпами", - заявил Пауэлл.

По его словам, предстоящее снижение ставок лишь устранит давление на спрос, но не подстегнет экономический рост, что грозило бы ускорением инфляции.

"При надлежащем ослаблении ограничений в рамках ДКП есть хорошие основания полагать, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда при этом останется сильным", - сказал глава Федрезерва.

Текущий уровень ставок дает американскому ЦБ большие возможности для реагирования на любые риски, включая риск "нежелательного дальнейшего ослабления" рынка труда, отметил Пауэлл.

ФРС будет делать все возможное для поддержания сильного рынка труда по мере движения к ценовой стабильности, пообещал он.

По мнению Пауэлла, в ближайшее время этот рынок вряд ли будет "источником повышенного инфляционного давления".