Brent подорожала до $78,6 за баррель после выступления главы ФРС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Нефть демонстрирует резкий рост вечером в пятницу на "голубиных" заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по московскому времени выросли на $1,39 (1,8%), до $78,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к указанному времени на $1,53 (2,1%), до $74,54 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают слова Пауэлла о том, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

Между тем с начала недели нефть подешевела более чем на 1%.

"Нефть испытывает давление из-за сохраняющихся опасений по поводу спроса, а также надежд на то, что геополитическая напряженность не приведет к немедленной эскалации", - сказал старший аналитик Exinity Хан Тан. "Быкам" придется сложно до тех пор, пока ведущие экономики мира не примут более серьезных мер для поддержки спроса, особенно это касается Китая", - добавил он в интервью MarketWatch.