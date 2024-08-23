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США внесли в SDN-list семь СПГ-танкеров и компанию Novatek China Holdings

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа, говорится в сообщении ведомства.

Так, в список включены Asya Energy, Everest Energy, North Air, North Mountain, North Sky, North Way и Pioneer.

Часть из этих танкеров указывалась иностранными СМИ в качестве газовозов, перевозящих СПГ с находящегося под американскими санкциями проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 2".

Также в санкционный список попала компания Novatek China Holdings Co Ltd.

США СПГ Арктик СПГ 2 НОВАТЭК
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