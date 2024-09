США ввели санкции против двух компаний из Индии, связанных с "Арктик СПГ 2"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список компанию Gotik Shipping Co (Индия) и компанию Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited (Индия), говорится в пресс-релизе ведомства.

В сообщении утверждается, что эти компании связаны с ООО "Арктик СПГ 2".

Также в список включены газовозы Mulan и New Energy, ходящие под флагом Палау и связанные соответственно с Plio Energy и Gotik Shipping.

Две недели назад в санкционный список были включены семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) - Asya Energy, Everest Energy, North Air, North Mountain, North Sky, North Way, Pioneer.

Танкеры Asya Energy, Everest Energy и Pioneer ходят под флагом Палау, связаны с компанией Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited (Индия). Газовозы North Air, North Mountain, North Sky и North Way зарегистрированы в Панаме, связаны с компанией White Fox Ship Management Fzco (ОАЭ).

В документах говорилось, что компании Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited, а также Zara Shipholding Co (Индия), связаны с ООО "Арктик СПГ 2". Также в санкционный список попала компания Novatek China Holdings Co Ltd. и компания Waterfall Engineering Ltd (ОАЭ, связана с "Арктик СПГ 2").

Первый газ с первой линии "Арктик СПГ 2" был добыт в конце декабря 2023 года, но о начале отгрузок до сих пор официально не сообщалось. По данным СМИ, "Арктик СПГ 2" в августе доставил к месту добычи газа 2-ю линию завода, пуско-наладка может продлиться, как и с 1-й линией - до декабря.

Всего проект предполагает строительство 3-х линий завода по 6,6 млн т в год каждая.

В середине декабря 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США в отношении "Арктик СПГ 2". Объявление форс-мажора по поставкам СПГ источники "Интерфакса" увязывали с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски. По словам источников, "НОВАТЭК" взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщала также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.

Французская TotalEnergies подтверждала, что не будет получать сжиженный природный газ (СПГ) с проекта в 2024 году из-за форс-мажора, объявленного после попадания проекта под американские санкции.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.