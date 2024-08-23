Группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр" и ее основатель Исайкин включены в SDN-list США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Грузовые авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран" (входят в группу "Волга-Днепр") включены в SDN-list США, говорится в материалах американского Минфина.

Компаниям при этом выдана лицензия на сворачивание операций с ними на срок до 9 октября.

Также под санкции подпал основатель группы Алексей Исайкин, его бизнес-партнер Сергей Шкляник и несколько топ-менеджеров группы, включая Игоря Аксенова, Валерия Габриеля, Сергея Дьячкова и Вильдана Зиннурова.

До введения антироссийских санкций из-за событий на Украине AirBridgeCargo была крупнейшей грузовой авиакомпанией в РФ. Исторически она летала в основном за рубеж, используя парк, сформированный только из американских Boeing. В марте 2022 года AirBridgeCargo приостановила все коммерческие рейсы. По данным отчетности компании, на конец 2023 года ее конечными бенефициарами были Исайкин (75%) и Шкляник (25%).

"Волга-Днепр" и "Атран", в отличие от AirBridgeCargo, продолжают выполнять грузоперевозки, используя самолеты отечественного производства. "Атран", согласно отчетности за прошлый год, также контролировали Исайкин и Шкляник. Бенефициарами "Волги-Днепра" выступали Аксенов (возглавляет компанию), Дьячков, Габриель и Зиннуров.