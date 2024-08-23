США внесли в SDN-List "Якутскую топливно-энергетическую компанию" и ее "дочек"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), а также ряд его структур внесены в санкционный список США, сообщается в материалах американского Минфина.

Помимо ЯТЭКа, в SDN-List попали такие его дочерние структуры, как ООО "Майгеопром", ответственное за геологоразведку, ООО "ЯТЭК-Логистика", отвечающее за автомобильные грузовые перевозки в группе, и ООО "ЯТЭК-Инвест", которое ответственно за строительство зданий.

Также под санкции попала еще одна структура ЯТЭК - ООО "Восточно-Сибирская компания". Она занималась геологическим изучением недр, однако с 1 июля находится в стадии ликвидации.

ЯТЭК - независимая газодобывающая компания, владеет правами на десять участков углеводородов: Тингнары, Баппагай, Средневилюйское, Мастахское, Толонское, Тымтайдахское, Северное, Южное, Соболохское и Хайлахское. Продукция компании поставляется в 16 регионов РФ, а также в КНДР, Китай, Киргизию и Монголию.

Согласно годовому отчету за 2023 год, конечным бенефициаром ЯТЭК является Альберт Авдолян.