Байден в телефонном разговоре заверил Зеленского в дальнейшей поддержке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Белом доме.

"Я поговорил с президентом Зеленским сегодня (...), чтобы выразить непоколебимую поддержу со стороны Америки народу Украины", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Он также сообщил, что США направят Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут ракеты для систем ПВО для защиты жизненно важной украинской инфраструктуры, оборудование для борьбы против дронов, противотанковые ракеты". Кроме того, Украина получит "боеприпасы для военных, находящихся на передовой, а также ракеты для мобильных ракетных систем, защищающих этих военнослужащих".

В разговоре Байден также напомнил, что США ранее в пятницу ввели санкции в отношении примерно 400 компаний и граждан за поддержку России в ее действиях на Украине.