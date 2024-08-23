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По санкции США попали заводы Evraz, "Распадская" и "Мечел Майнинг"

Минфин США также расширил обоснования для санкций в отношении ММК

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Санкционный список Минфина США пополнился новыми компаниями черной металлургии и угольного сектора.

Согласно сообщению Минфина США, в SDN-list в пятницу были включены заводы группы Evraz – "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз НТМК", "Евраз Ванадий Тула", "Евраз ЗСМК", а также ПАО "Распадская" (контролирующий акционер – Evraz) и "Распадская угольная компания" (управляет "Распадской"). Под санкции также подпали "Евраз Маркет" и "Евразхолдинг Финанс".

В санкционный список США добавлены компании "Мечел Майнинг" ("Мечел" в SDN-List с февраля 2024 года): "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" ("Мечел-Кокс") и Коршуновский ГОК.

Кроме того, OFAC были расширены обоснования для нахождения под американскими санкциями "Магнитогорского металлургического комбината" (в SDN-list с августа 2022 года).

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