Рынок акций РФ открылся подъемом индексов РТС и МосБиржи на 3,5-3,7%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник активно растет за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent поднялась к $79,8 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 3,5-3,7%, причем второй превысил 2760 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" и "НОВАТЭКа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2760,21 пункта (+3,7%), индекс РТС - 947,98 пункта (+3,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,6%.

Подорожали акции АФК "Система" (+8,6%), "НОВАТЭКа" (+8,6%), "Московской биржи" (+5,8%), "Газпром нефти" (+5,8%), ОК "Русал" (+5,5%), "Аэрофлота" (+5,4%), расписки OZON (+5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,8% и +3,5% "префы"), "РусГидро" (+4,3%), "ММК" (+4,1%), "ТКС Холдинг" (+4,1%), ВТБ (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (+3,8%), "НЛМК" (+3,8%), "Газпрома" (+3,4%), "Северстали" (+3,4%), "Норникеля" (+3,4%), "АЛРОСА" (+2,9%), Сбербанка (+2,9% и +2,8% "префы"), "Роснефти" (+2,8%), "Татнефти" (+2,8%), "Магнита" (+2,8%), "МТС" (+2,6%), "Интер РАО" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,5%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник поднимется выше отметки 2700 пунктов.

"На старте торгов возможна краткосрочная волна продаж, однако затем, по нашим оценкам, покупатели возьмут верх. Несмотря на снижение в пятницу, многие бумаги частично восстановились после обновления своих локальных минимумов. Кроме этого, ключевые акции, а также сам индекс выглядят сильно перепроданным. В качестве дополнительного позитивного фактора отметим новое предписание ЦБ РФ, которое закрывает возможность по переводу в Россию бумаг из-за рубежа", - считает аналитик.

На фоне ужесточения антироссийских санкций США в аутсайдерах в пятницу оказались акции "ММК", достигшие минимума с середины июня прошлого года. Акции "НоваБев групп" продолжают торговаться значительно выше своих справедливых отметок. В понедельник совет директоров компании обсудит размер дивидендов за I полугодие, и рекомендация может привести к дальнейшему снижению котировок акций, так как доходность будет сильно ниже, чем ожидает рынок, из-за завышенной стоимости бумаг, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", с точки зрения технического анализа, на прошлой неделе индекс МосБиржи опустился ниже линии 200-недельного скользящего среднего, которая проходит в области 2690 пунктов. В прошлом индекс МосБиржи опускался на устойчивой основе ниже линии 200-недельного скользящего среднего только два раза - в 2008 и 2022 годах. В обоих случаях период последующего восстановления исчислялся месяцами, хотя глубина падения после пробоя линии 200-недельного скользящего среднего оставалась ограниченной.

Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения перед дальнейшим повышением ключевой ставки ЦБ РФ и вытекающий из этих опасений рост доходности облигаций. Кроме того, стабилизации на рынке не способствует и очередной пакет антироссийских санкций, принятый американскими властями в пятницу.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1,1-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. По итогам прошедшей недели S&P 500 и Nasdaq прибавили по 1,3%, Dow подрос на 1%.

Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом "в целом экономика продолжает расти хорошими темпами".

Теперь трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia подрос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне пятницы).

Инвесторы оценивают действия китайского центробанка и ситуацию на валютном рынке.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

Давление на японские акции оказало укрепление иены после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды, указавшего на готовность к дальнейшему повышению процентных ставок.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают начавшуюся в конце минувшей недели коррекцию вверх, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $79,75 за баррель (+0,9% и +2,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $75,56 за баррель (+1% и +2,5% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,9%.

По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛу в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь, в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успехе упреждающих контрмер против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал, что Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

Движение ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.