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Акции "ММК", "Норникеля" и "Распадской" усилили падение на новостях о санкциях США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), ГМК "Норильский никель" и ПАО "Распадская" усилили падение на торгах в пятницу на сообщениях о новых санкциях со стороны США.

В частности, котировки ценных бумаг "ММК" опустились в ходе торгов на 6,5% (до 42,715 рубля за штуку), акции "Норникеля" потеряли в цене 7,6% (до 109,84 рубля за штуку), а снижение бумаг "Распадской" составило 2,9% (до 250,85 рубля за штуку).

Минфин США включил в санкционный список АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина", говорится в сообщении ведомства. "Норильский комбинат" - это Заполярный филиал или Норильский дивизион "Норникеля", то есть ключевая производственная единица на Таймыре. Также в SDN List включено ГРК "Быстринское" (Быстринский ГОК) - это Читинский дивизион "Норникеля", предприятие, производящее медный и железорудный концентрат, которые отгружаются в Китай.

Санкционный список Минфина США пополнился также новыми компаниями черной металлургии и угольного сектора. Согласно сообщению Минфина США, в SDN List в пятницу были включены заводы группы Evraz - "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз НТМК", "Евраз ванадий Тула", "Евраз ЗСМК", а также ПАО "Распадская" (контролирующий акционер - Evraz) и "Распадская угольная компания" (управляет "Распадской"). Под санкции также подпали "Евраз Маркет" и "Евразхолдинг Финанс".

В санкционный список США добавлены компании "Мечел Майнинг" ("Мечел" в SDN List с февраля 2024 года): "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" ("Мечел-Кокс") и Коршуновский ГОК.

Кроме того, OFAC расширил обоснования для нахождения под американскими санкциями "Магнитогорского металлургического комбината" (в SDN List с августа 2022 года).

Evraz Норникель Распадская ММК США
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