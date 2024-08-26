Менеджмент "Норникеля" проводит оценку влияния санкций США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Менеджмент "Норникеля" проводит оценку влияния санкций, введенных США 23 августа, сообщили в пресс-службе ГМК.

"Производственные и сбытовые компании группы (ПАО "ГМК "Норильский никель", ее Заполярный филиал и дочерние структуры, Кольская ГМК и ее "дочки") не попали под санкции США 23 августа 2024 года. В санкционный список попал ряд сервисных компаний группы", - заявил представитель компании.

Минфин США 23 августа ввел санкции против АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина". Это структура "Норникеля", владеющая акциями ряда предприятий, не относящихся к производству металлов. Часть этих предприятий одновременно включена в санкционный список. Производственные активы на Таймыре находятся на балансе ПАО ГМК "Норильский никель", которое не подпало под санкции США.

OFAC объяснило, что "Норильский комбинат" участвует "в управлении холдинговой компанией и ценными бумагами".

Среди попавших в SDN list компаний к производственной сфере относится входящее в группу ГМК ГРК "Быстринское" (Быстринский ГОК) - это Читинский дивизион "Норникеля", предприятие, производящее медный и железорудный концентрат, которые отгружаются в Китай.

Речь о горнодобывающем и обрабатывающем предприятии, уточнил OFAC.

Сделки с "Быстринским", согласно выданной тогда же лицензией OFAC, разрешены до 9 октября 2024 года.

Среди сервисных компаний группы "Норникель", включенных в SDN list, ООО "НН Технические Сервисы", "Норникель Спутник" (занимается IT-проектами), АО "Норильск-Авиа", ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", ООО "Норильский промышленный транспорт", ООО "Норильскникельремонт", ООО "Заполярная строительная компания" и ООО "Востокгеология".

Также под санкции подпал институт "Гипроникель", который осуществляет проектно-изыскательские, научно-исследовательские и инжиниринговые работы в сфере горной добычи, обогащения, металлургии и анализа рынка базовых металлов и металлов платиновой группы.