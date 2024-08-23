Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ снизилась в I полугодии на 41%, выручка – на 13,5%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по РСБУ сократилась в I полугодии 2024 года на 41,3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 6,97 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Выручка "Трансконтейнера" снизилась в отчетном периоде 2024 года на 13,5% до 80,5 млрд рублей.

"Снижение выручки за I полугодие 2024 года к аналогичному периоду прошлого года обусловлено, в частности, общим для рынка трендом на увеличение оборота подвижного состава, а также снижением ставок на перевозки по ряду маршрутов в восточном направлении", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Трансконтейнера".

"Уменьшение чистой прибыли объясняется дополнительно ростом расходов на обслуживание долга в связи с существенным увеличением ключевой ставки ЦБ РФ и накопленным эффектом на амортизационные отчисления вследствие изменения стандартов учета", - пояснил он.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ - около 41 тыс. единиц. Компания владеет 36 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.