Выручка "Элемента" за I полугодие выросла на 29% до 19,8 млрд руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") по итогам I половины 2024 года составила 19,8 млрд рублей, что на 29% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

EBITDA выросла на 20% до 5,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 28%, что на 2,2 п.п. ниже аналогичного показателя прошлого года.

Чистая прибыль компании выросла на 13% до 3,8 млрд рублей, а чистый долг снизился на 74% до 2,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,2х.

Капитальные затраты группы за отчетный период выросли почти в два раза – до 5,2 млрд рублей с 2,8 млрд рублей годом ранее. Такой рост капзатрат компания объясняет увеличением инвестиций группы в реализацию стратегической программы развития, которая осуществляется за счет льготных займов, субсидий и собственных средств компании.

"Льготные источники финансирования и средства, привлеченные в рамках IPO, обеспечивают наше развитие на оптимальных условиях, - подчеркнул президент "Элемента" Илья Иванцов, слова которого приводятся в сообщении. - Мы продолжаем привлекать лучшие кадры, увеличивая нашу команду профессионалов, которая сейчас составляет более 9,3 тысяч специалистов".

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" включили в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Сейчас "Элемент" насчитывает около 30 предприятий в области микроэлектроники. Ключевыми портфельными активами компании являются завод по производству чипов "Микрон", Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ).

В конце мая "Элемент" провел IPO, в рамках которого компания предложила инвесторам бумаги допэмиссии: 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона - 223,6 рубля за 1 тыс. акций.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.

Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46% до 35,8 млрд рублей, EBITDA – на 68% до 8,7 млрд рублей, чистая прибыль – на 93% до 5,3 млрд рублей.