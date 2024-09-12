"Элемент" ожидает роста выручки по итогам 2024 года на уровне 30%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") прогнозирует рост выручки по итогам 2024 года на 30%, до 46 млрд рублей, заявил вице-президент по финансам и инвестициям "Элемента" Олег Хазов в эфире канала "Газпромбанк Инвестиции".

"Ожидаем 30% роста по выручке и рассчитываем сохранить свою долю на рынке российской микроэлектроники (около 51%), который также вырастет на 30%", - сказал Хазов.

При этом к факторам роста рынка он отнес собственно рост объема потребления продукции микроэлектроники в целом и увеличение производства такой продукции на территории РФ.

Ранее компания Kept прогнозировала, что объем российского рынка микроэлектроники вырастет до 780 млрд рублей в 2030 году с 289 млрд рублей в 2023 году. При этом доля продукции российского производства увеличится до 351 млрд рублей с 59 млрд рублей. То есть, среднегодовой темп роста (СГТР) рынка микроэлектроники в РФ в 2023-2030 годах составит около 15%, а СГТР рынка микроэлектроники российского производства - 29%.

Хазов отметил также, что по итогам года "Элемент" рассчитывает сохранить показатель рентабельности по EBITDA на уровне 2023 года - 24%.

Как сообщалось, выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46% - до 35,8 млрд рублей, EBITDA - на 68%, до 8,7 млрд рублей, чистая прибыль - на 93%, до 5,3 млрд рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п., до 24%.

По итогам I полугодия 2024 года выручка "Элемента" составила 19,8 млрд рублей (рост на 29%), EBITDA выросла на 20%, до 5,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 13%, до 3,8 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA достигла 28%.

Хазов рассказал также, что к настоящему времени инвестпрограмма компании, общий объем которой составляет 92 млрд рублей (на 2023-2026 гг.), обеспечена финансированием на 90%.

По его словам, финансирование программы структурировано по четырем основным источникам. Один из них - собственные средства, на которые приходится около 20% от бюджета программы. Речь идет, в первую очередь, о средствах, полученных в рамках IPO (15 млрд рублей).

Около половины инвестпрограммы финансируется за счет средств, полученных в рамках господдержки. Речь идет о прямом госфинансировании опытно-конструкторских работ (ОКР) и о субсидиях на разработку продуктов - здесь по различным госпрограммам поддержки финансируется до 90% затрат компании на разработку.

Оставшаяся часть - льготные займы и кредиты. По словам Хазова, средняя ставка по ним составляет около 1,5%

Реализация инвестпрограммы направлена на развитие компетенций и производственных мощностей в области производства электронной компонентной базы (ЭКБ), в области производства радиоэлектронной аппаратуры и модулей, в области оборудования и материалов для производства ЭКБ.

"Мы производим по зрелым технологиям (350-90 нм), которые мы контролируем, - отметил Хазов. - На ЭКБ, произведенную по этим технологиям, приходится около 40% от всей микроэлектроники в РФ - это силовая микроэлектроника, автомобильная и т.п.".

При этом Хазов подчеркнул, что в настоящее время "Элемент" не идет в сторону производства ЭКБ по меньшим топологическим нормам (22 нм, 17 нм и т.д.), поскольку компания пока "не контролирует эти технологии".

"Основная задача сейчас - сокращение зависимости от импортного сырья, оборудования и материалов, - добавил Хазов. - Сейчас оборудованием собственного производства мы можем обеспечить только около 30% маршрута производства ЭКБ. Наша цель - увеличить этот показатель до 70%".

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" включили в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Сейчас "Элемент" насчитывает около 30 предприятий в области микроэлектроники. Ключевыми портфельными активами компании являются завод по производству чипов "Микрон", Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ).

В конце мая "Элемент" провел IPO, в рамках которого компания предложила инвесторам бумаги допэмиссии: 100 660 365 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона - 223,6 рубля за 1 тыс. акций.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.